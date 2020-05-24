Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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На поддержку Астраханской области выделили чуть более двух миллиардов рублей

Московский Комсомолец04:11

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

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Деньги пошли

Российская газетавчера в 14:00

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ТАССвчера в 02:02

Алтайскому краю выделили около 450 миллионов рублей

Вести.Ru00:19
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч

Оперштаб озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 25 мая в России заразились еще 8946 тысяч человек.
BFM.ru 03:38
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Происшествия

СК просит арестовать захватчика отделения банка в центре Москвы

Следственный комитет РФ просит арестовать Алексея Барышникова, захватившего в минувшую субботу отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы.
ТАСС 03:52
Общество

В Польше планируют отменить обязательный масочный режим на улице

В Польше планируют отменить обязательный масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.
Клопс 03:59
Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 23 мая в 08:50
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Общество

Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19

В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
Российская газета 03:33
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Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом

RuNews24.ru вчера в 05:25
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
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Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
Ведомости 00:38
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Здоровье

В Свердловской области выявили коронавирус сразу у 279 человек

REGNUM 03:54
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Общество

Титов доложил Путину о 123 бизнесменах, желающих вернуться в РФ

Более 120 вынужденно находящихся за границей России бизнесменов сообщили уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову о желании вернуться в страну.
ФАН 02:45
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Общество

В Татарстане выявили 62 новых случая коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зафиксированы 62 новых случая заражения коронавирусом, из которых два являются завозными, остальные — контактными.
Коммерсантъ Казань 04:01
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Технологии

Эксперты оценили уровень защиты корпоративных данных от атак хакеров

Эксперты Positive Technologies проанализировали данные 2019 года о защищенности корпоративных информационных систем 28 компаний от внешних нарушителей и пентеста .
Профиль вчера в 21:40
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
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Футбол

Тедеско даст шанс Мелкадзе в «Спартаке»

Спорт-Экспресс вчера в 09:20
Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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Шоу-бизнес

Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости 23 мая в 20:14
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
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Экономика

Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото

Некоторые из титанов Уолл-стрит, великих инвесторов-миллиардеров, заработавших состояния на финансовых рынках Америки, сильно обеспокоены тем, насколько сильно экономика США пострадала от коронавируса.
РИА Новости 01:00
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес

Газета.Ru 03:27
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Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»

Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
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В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
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В Китае интересуются, зачем в Сибири размещают гиперзвуковые ракеты

В Китае интересуются, зачем в Сибири размещают гиперзвуковые ракеты.
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Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа

Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
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