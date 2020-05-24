Экономика
ИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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Здоровье
В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
Общество
Вызов. Несколько смен в московской скорой провели наши специальные корреспонденты Елена Костюченко и Юрий Козырев
На вызов может поехать скорая помощь или неотложка.
Новая газета 05:01
Политика
МИД: Обвинения США против РФ по «открытому небу» вызывают хохот
Обвинения США в адрес Москвы, что российская сторона использовала полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений "вызывают хохот", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире на "Первом канале".
Российская газета 03:16
Наука
Для лечения коронавируса предложили использовать лекарство от рака
Лекарство от рака специалисты предлагают использовать для лечения коронавируса.
Evo-rus.com 04:54
Общество
Цифровые пропуска больше не оформляют через СМС в Подмосковье
На территории Московской области больше не оформляют пропуска по СМС, сообщается на региональном портале госуслуг.
Live24 22 мая в 07:49
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
РИА Новости 05:00
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых носителя коронавируса
Краснодар, 24 мая 2020, 11:26 — REGNUM 92 случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 24 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:26
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 200 млн просмотров
Культуромания 22 мая в 09:51
Здоровье
В Киеве отметили рекордный рост заболеваемости коронавирусом за неделю
Суточный прирост количества заболевших коронавирусом в Киеве составил 54 человека.
Украина.ру 05:05
Общество
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за последние сутки
9 тысяч 434 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки.
Псковская Лента Новостей вчера в 04:26
Общество
В Минобрнауки назвали сроки зачисления абитуриентов в вузы
Москва, 24 мая 2020, 11:59 — REGNUM Завершить зачисление в российские вузы планируется в августе, заявил 24 мая заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
REGNUM 04:59
Общество
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости вчера в 15:37
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Общество
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, которые уехали на родину из-за коронавируса.
ZAB.RU вчера в 22:01
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотника
Как сообщило Командование американского Тихоокеанского флота, испытания системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD), которая была установлена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, проводились 16 мая в нейтральных водах Тихого океана.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Общество
Бразилия потеснила Россию в списке стран по количеству заболевших
Бразилия стала второй страной в мире по количеству заболевших новым типом коронавируса, потеснив Россию.
Pravda.Ru вчера в 05:36
Общество
В Москве выздоровели еще 2 427 человек после коронавируса
Общее число выздоровевших достигло 49 840, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:40
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова во время карантина ходит в магазин в «панталонах»
Актуальные Новости вчера в 15:28
Авто
Опубликован рейтинг самых недооцененных автомобилей на вторичном рынке
NewInform 21 мая в 08:26
Общество
В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19
В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
Гаджеты
Опубликованы характеристики нового смартфона Oppo Reno 4
В китайской социальной сети Weibo просочилась пара изображений, которые раскрывают дизайн и некоторые характеристики нового смартфона Oppo Reno 4.
NewInform 02:15