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Происшествия Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.

Здоровье На Кубани за сутки выявили 92 новых носителя коронавируса Краснодар, 24 мая 2020, 11:26 — REGNUM 92 случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 24 мая в региональном оперштабе. 967

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

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Здоровье В Киеве отметили рекордный рост заболеваемости коронавирусом за неделю Суточный прирост количества заболевших коронавирусом в Киеве составил 54 человека.

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