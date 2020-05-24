Коронавирус
Газета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов из-за пандемии
Комсомольская правда02:21
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:31, Ашберн
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РБК 02:23
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США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке
Территория новостей вчера в 12:34
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Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале
По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года.
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Общество
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Сегодня, 24 мая, к жителям Кемеровской области вновь обратится губернатор.
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Оперштаб Новосибирской области рассказал о новых трагических случаях в регионе, связанных с пандемией коронавируса.
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РИА Новости вчера в 20:53
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Деспотович попрощался с «Оренбургом»
28-летний сербский нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович покидает команду.
Sport.ru вчера в 07:28