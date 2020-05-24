Коронавирус
Газета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов из-за пандемии
Комсомольская правда02:21
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:50, Ашберн
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Футбол
Юран: «„Химки“ могут прекратить своё существование»
В субботу, 23-го мая, стало известно, что футбольный клуб "Химки" может прекратить своё существование.
Sport.ru вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Происшествия
Власти Тувы рассказали об использовании аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Власти Тувы после публикаций в СМИ о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" пояснили РИА Новости, что контракт заключался до случаев пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, аппараты будут использовать только после проверки и разрешения Росздравнадзора.
РИА Новости 01:10
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Кадыров обратился к мусульманам по случаю Ураза-байрама
Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 23 мая, поздравил российских мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам.
Известия вчера в 16:39
Общество
Полиция начала проверку вечеринки в Новосибирске
Газета.Ru 02:28
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 22 мая в 11:56
Здоровье
В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19
В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
Здоровье
О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом
Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо вчера в 03:02
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Здоровье
Латинская Америка может стать новым эпицентром COVID-19
С учетом «выхода на плато» США и многих европейских стран, которые сообщают о снижении численности зараженных, новым эпицентром пандемии может стать Латинская Америка.
Ридус 21 мая в 21:15
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 335,8 тыс. (9434 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3388 человек.
РБК 02:23
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу
Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета вчера в 15:08
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Политика
В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной
Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
Здоровье
Сергей Морозов рассказал о вспышках коронавируса в больницах Ульяновской области
На сегодня по области проведено 47047 исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 44302 человека.
Ульяновск.Экспресс 01:42
Финансы
Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара
Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru 22 мая в 17:29
Происшествия
Захватчик заложников в банке в Москве задержан
Мужчину, захватившего заложников в банке в Москве, задержали в ходе штурма. Об этом 23 мая сообщил источник «Известий».
Известия вчера в 08:13
Общество
29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
Инфекцию выявили у 29 работников центра подготовки космонавтов. Всего на территории Звёздного городка COVID-19 заболели 64 человека.
News.ru вчера в 15:41
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня
Ограничительные меры по новому коронавирусу в Свердловской области продлены до 1 июня. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Rambler News Service 22 мая в 11:33
Общество
Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе
По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Avoka.do 22 мая в 00:11
Общество
Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55