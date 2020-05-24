Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости02:01

Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов из-за пандемии

Комсомольская правда02:21

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Газета.Ru02:11

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАСС02:02

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии

RT на русском02:22

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газета02:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
Общество

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Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
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Здоровье

В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
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Политика

Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ 22 мая в 11:00
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Политика

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

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Общество

Самолет с 88 россиянами прибыл из индийского Гоа в Ростов-на-Дону

ТАСС вчера в 23:26
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
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Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
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СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском вчера в 09:16
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Здоровье

Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли

ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости вчера в 20:00
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru вчера в 15:35
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Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
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Экономика

Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета 22 мая в 09:15
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Шоу-бизнес

Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа

РИА Новости вчера в 18:13
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Политика

Пресса Чехии: Россия не имеет права требовать от нас вечной благодарности за освобождение

Романцов считает, что Россия не имеет права навязывать остальному миру свою трактовку истории Второй мировой войны и требовать вечной благодарности за освобождение от нацизма.
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Армия и оружие

ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета 22 мая в 07:16
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Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Наука

Guardian: вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной

«Иммунитет против ряда коронавирусов, вызывающих простуду, не является стойким, поэтому есть вероятность что и вакцина против Sars-CoV-2, даже если будет разработана, окажется практически бесполезной», — пишет агентство Guardian (перевод ИА «Красная весна»).
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В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

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