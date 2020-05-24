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Общество Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке» Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами. 50

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