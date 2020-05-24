Экономика
Газета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика
Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
Происшествия
В жилом доме в Казани произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Казани по адресу: ул. Волгоградская, 19, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Татарстану.
РБК 01:39
Общество
В Москве еще 3746 пациентов вылечились от коронавируса
Ещё 3746 пациентов выздоровели в Москве в результате лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:03
Общество
Уже 1932 человека заболели коронавирусом на Ставрополье
Регион online вчера в 01:42
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество
Власти Японии полностью отменяют режим ЧС
Правительство приняло решение полностью снять ограничительные меры, введённые из-за коронавируса.
Говорит Москва вчера в 05:30
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Политика
В МИД РФ ответили на обвинения о наведении вооружений на объекты США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что обвинения в использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений смешны.
Аргументы и Факты 23 мая в 19:28
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
Экономика
Лоукостер «Победа» подал заявку на субсидии
Авиакомпания "Победа" самостоятельно подала заявку на получение субсидий для пострадавших от коронавируса перевозчиков.
ТАСС 03:06
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Общество
Число смертей от коронавируса превысило 346 тысяч
Как сообщается, по состоянию на 8 часов утра по московскому времени 25 мая, в мире было зафиксировано 5447041 подтверждённых случаев коронавируса, суточный прирост составил 93899.
Свободная Пресса 03:01
Технологии
Ученый рассказал об эксперименте с рыбами в невесомости
Эксперименты с рыбами на борту Международной космической станции показали, что у них возникают аналогичные сухопутным животным проблемы в невесомости, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 01:49
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Политика
В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского
В центре Киева прошел митинг националистов против политики президента Украины Владимира Зеленского.
Российская газета вчера в 14:43
Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Лидер группировки «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое стихотворение, посвященное музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
Live24 вчера в 08:40
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Здоровье
Заболел коронавирусом подросток в Бердске
За выходные в нашем городе зафиксировано 4 случая заболевания COVID-19, в том числе у 14-летнего подростка.
Свидетель (г. Бердск) 01:16
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Игры
Создатели игры Serious Sam 4 ответили на обвинения в цензуре
Ответ на обвинения в цензуре дали создатели известной игры Serious Sam 4, сообщает 23 мая Игромания.
ИА Красная Весна вчера в 14:40
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
Пожар в больнице в Приморье локализовали
Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.
ТАСС вчера в 20:19