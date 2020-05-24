Экономика
Газета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Общество
В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 13:59
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда 05:45
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Происшествия
Прокуратура Приморья начала проверку по факту возгорания в больнице
Российская газета 20:45
Наука
Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса
Исследователь Пабло Бельдоменико из Национального университета Литораля объяснил, что суперраспространители инфекции могут заразить быстрее и еще больше людей, чем средний инфицированный.
Lenta.ru 19:05
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
71-летняя Поргина, как и многие звезды шоу-бизнеса, столкнулась с отсутствием денег во время пандемии COVID-19.
RuNews24.ru 23:21
Армия и оружие
Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии
Российские военные снова заблокировали движение патруля Вооруженных сил США в Сирии.
Lenta.ru 10:34
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана к концу лета, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 23:07
Общество
В Якутске за выходные коронавирусом заразились 169 человек
По данным оперштаба, в Якутии за сутки выявлен 81 случай коронавируса, 12 человек выздоровели, один летальный исход.
SakhaPress.ru 22:32
Общество
Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
Эхо Москвы вчера в 06:30
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Кино
Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Evo-rus.com вчера в 11:22
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником
О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
RuNews24.ru 22 мая в 10:38
Авто
Появились первые фото нового Kia Rio для России
«Российская» KIA Rio скоро порадует рестайлингом: прототип обновленного седана проходит финальные испытания на трассе «Скандинавия».
Автоновости дня 02:45
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM 10:37
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК 22:31
Общество
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 22:11
Культура
Русский музей и Царское Село вышли в финал конкурса «Интермузей-2020»
Стали известны финалисты межмузейного конкурса XXII Международного фестиваля «Интермузей-2020». В финал прошли 20 проектов от 18 музеев.
Известия 22 мая в 05:25
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Игры
Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.
NewInform 09:13
Общество
В Кургане объявили штормовое предупреждение на 25 мая
Курган и курганцы 03:59