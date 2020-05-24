Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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Томская область получит помощь в размере 1,5 млрд. рублей

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Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАСС02:02

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газета02:00
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Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга

Вести.Ru 14:40
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Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
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Общество

В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 13:59
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Общество

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда 05:45
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Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
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Происшествия

Прокуратура Приморья начала проверку по факту возгорания в больнице

Российская газета 20:45
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Наука

Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса

Исследователь Пабло Бельдоменико из Национального университета Литораля объяснил, что суперраспространители инфекции могут заразить быстрее и еще больше людей, чем средний инфицированный.
Lenta.ru 19:05
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Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

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RuNews24.ru 23:21
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Армия и оружие

Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии

Российские военные снова заблокировали движение патруля Вооруженных сил США в Сирии.
Lenta.ru 10:34
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана к концу лета, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 23:07
Общество

В Якутске за выходные коронавирусом заразились 169 человек

По данным оперштаба, в Якутии за сутки выявлен 81 случай коронавируса, 12 человек выздоровели, один летальный исход.
SakhaPress.ru 22:32
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Общество

Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая

Эхо Москвы вчера в 06:30
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
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Кино

Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»

Evo-rus.com вчера в 11:22
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Происшествия

Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

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Армия и оружие

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником

О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
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Авто

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«Российская» KIA Rio скоро порадует рестайлингом: прототип обновленного седана проходит финальные испытания на трассе «Скандинавия».
Автоновости дня 02:45
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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
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Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
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Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
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Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК 17:38
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК 22:31
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 22:11
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Культура

Русский музей и Царское Село вышли в финал конкурса «Интермузей-2020»

Стали известны финалисты межмузейного конкурса XXII Международного фестиваля «Интермузей-2020». В финал прошли 20 проектов от 18 музеев.
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Шоу-бизнес

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Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
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Игры

Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice

Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.
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