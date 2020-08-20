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Кабмин выделил 1,25 триллиона рублей на поддержание экономики

Правительство Российской Федерации направило на восстановление экономики 1,25 триллиона рублей из резервного фонда.В источнике
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Коммерсантъ

Правительство выделило 1,25 трлн руб. из Резервного фонда на восстановление экономики

Коммерсантъ03:26
Парламентская газета

Кабмин направил из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики

Парламентская газета17:27
Аргументы и Факты

Правительство направило на поддержку экономики 1,25 трлн рублей

Аргументы и Факты17:54
REGNUM

Правительство России направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей

REGNUM17:53
Московский Комсомолец

Правительство РФ направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей

Московский Комсомолец17:33
Комсомольская правда

На восстановление экономики после вспышки коронавируса правительство направило из резервного фонда 1,25 трлн рублей

Комсомольская правда18:08
ТАСС

Правительство направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей из резервного фонда

ТАСС17:13

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Интерфакс15:58
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС
Известия09:19
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В Иране новая баллистическая ракета названа в честь генерала Сулеймани

Как следует из трансляции, речь идет о баллистической ракете класса «земля — земля», получившей название «Хадж Касем» в честь погибшего в январе 2020 года генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара армии США в районе аэропорта столицы Ирака.
Военное дело08:04
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