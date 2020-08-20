Кабмин выделил 1,25 триллиона рублей на поддержание экономики
Смотрите также
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Дима Билан опубликовал ролик с мусором в Черном море
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Турция, Катар и ПНС в Ливии создадут военно-морскую базу
Настасья Самбурская рассказала о своих комплексах
В Белоруссии найден мертвым не подписавший протокол член избиркома
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Депутат Мосгордумы Шереметьев задержан по делу о мошенничестве
Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Крымский астроном-любитель открыл в Солнечной системе новую комету
Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным
Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию
В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
В Иране новая баллистическая ракета названа в честь генерала Сулеймани
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом
Россия собралась рекордно взять в долг
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах
В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
Правительство Российской Федерации направило на восстановление экономики 1,25 триллиона рублей из резервного фонда.В источнике
Подробнее о событии
Кабмин направил из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики
Парламентская газета17:27