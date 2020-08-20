Кабмин выделил 1,25 триллиона рублей на поддержание экономики
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Правительство Российской Федерации направило на восстановление экономики 1,25 триллиона рублей из резервного фонда.В источнике
С чего всё началось
Правительство направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей из резервного фонда
Правительство направило на поддержку экономики и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции 1,25 трлн рублей из средств резервного фонда, свидетельствуют данные Счетной палаты.
ТАСС17:13
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Кабмин направил из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики
Парламентская газета17:27