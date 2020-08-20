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Кабмин выделил 1,25 триллиона рублей на поддержание экономики

Правительство Российской Федерации направило на восстановление экономики 1,25 триллиона рублей из резервного фонда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Правительство направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей из резервного фонда

Правительство направило на поддержку экономики и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции 1,25 трлн рублей из средств резервного фонда, свидетельствуют данные Счетной палаты.
ТАСС17:13
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Коммерсантъ

Правительство выделило 1,25 трлн руб. из Резервного фонда на восстановление экономики

Коммерсантъ03:26
Парламентская газета

Кабмин направил из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики

Парламентская газета17:27
Аргументы и Факты

Правительство направило на поддержку экономики 1,25 трлн рублей

Аргументы и Факты17:54
REGNUM

Правительство России направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей

REGNUM17:53
Московский Комсомолец

Правительство РФ направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей

Московский Комсомолец17:33
Комсомольская правда

На восстановление экономики после вспышки коронавируса правительство направило из резервного фонда 1,25 трлн рублей

Комсомольская правда18:08
ТАСС

Правительство направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей из резервного фонда

ТАСС17:13

Ярмыш прокомментировала сообщения о выпивавшем накануне Навальном

Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш опровергла 20 августа информацию о том, что накануне вечером он выпивал, а утром в четверг принимал какие-то таблетки, что могло спровоцировать отравление.
Известия07:27
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В Иране назвали ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани

Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшем в январе в Ираке во время американской спецоперации.
Интерфакс06:36

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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В ИВС в Белоруссии остался один задержанный в ходе протестов россиянин

Один гражданин России, задержанный в Белоруссии во время протестных акций, остается в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, он будет освобожден в ближайшее время, заявили в пресс-службе российской дипмиссии.
Взгляд.ру07:15
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