Кабмин выделил 1,25 триллиона рублей на поддержание экономики
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Правительство Российской Федерации направило на восстановление экономики 1,25 триллиона рублей из резервного фонда.В источнике
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Правительство выделило 1,25 трлн руб. из Резервного фонда на восстановление экономики
Коммерсантъвчера в 03:26
На восстановление экономики после вспышки коронавируса правительство направило из резервного фонда 1,25 трлн рублей
Комсомольская правдавчера в 18:08
Правительство РФ направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей
Московский Комсомолецвчера в 17:33
Кабмин направил из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики
Парламентская газетавчера в 17:27