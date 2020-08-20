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Кабмин выделил 1,25 триллиона рублей на поддержание экономики

Правительство Российской Федерации направило на восстановление экономики 1,25 триллиона рублей из резервного фонда.В источнике
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Коммерсантъ

Правительство выделило 1,25 трлн руб. из Резервного фонда на восстановление экономики

Коммерсантъвчера в 03:26
Комсомольская правда

На восстановление экономики после вспышки коронавируса правительство направило из резервного фонда 1,25 трлн рублей

Комсомольская правдавчера в 18:08
ТАСС

Правительство направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей из резервного фонда

ТАССвчера в 17:13
REGNUM

Правительство России направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей

REGNUMвчера в 17:53
Московский Комсомолец

Правительство РФ направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей

Московский Комсомолецвчера в 17:33
Парламентская газета

Кабмин направил из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики

Парламентская газетавчера в 17:27
Аргументы и Факты

Правительство направило на поддержку экономики 1,25 трлн рублей

Аргументы и Фактывчера в 17:54

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Соединенные Штаты отказались проводить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было запрошено Россией связи с намерениями Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс20:27

Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова

Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова В Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова выступил предполагаемый очевидец происшествия — Александр Кобец.
Коммерсантъвчера в 16:31
4,4K

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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В ЕАО в суд, почту, налоговую и банк поступили сообщения о минировании

Биробиджан, 21 августа 2020, 04:01 — REGNUM В Еврейской АО утром 21 августа из-за сообщений о минировании были оцеплены здания районного суда Биробиджана, почтовых отделений, налоговой службы и отделения Сбербанка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM21:01