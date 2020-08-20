Кабмин выделил 1,25 трлн рублей на восстановление экономики
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Кабинет министров выделил 1,25 трлн рублей на развитие отраслей экономики, а также устранение последствий, вызванных распространением COVID-19. Средства будут направлены из резервного фонда, передают «Ведомости» со ссылкой на доклад Счетной палаты за первое полугодие 2020 года.В источнике
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Кабмин направил из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики
Парламентская газета17:27