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Общественная служба новостей

Кабмин выделил 1,25 трлн рублей на восстановление экономики

Кабинет министров выделил 1,25 трлн рублей на развитие отраслей экономики, а также устранение последствий, вызванных распространением COVID-19. Средства будут направлены из резервного фонда, передают «Ведомости» со ссылкой на доклад Счетной палаты за первое полугодие 2020 года.В источнике
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Коммерсантъ

Правительство выделило 1,25 трлн руб. из Резервного фонда на восстановление экономики

Коммерсантъ03:26
Комсомольская правда

На восстановление экономики после вспышки коронавируса правительство направило из резервного фонда 1,25 трлн рублей

Комсомольская правда18:08
ТАСС

Правительство направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей из резервного фонда

ТАСС17:13
REGNUM

Правительство России направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей

REGNUM17:53
Московский Комсомолец

Правительство РФ направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей

Московский Комсомолец17:33
Парламентская газета

Кабмин направил из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики

Парламентская газета17:27
Аргументы и Факты

Правительство направило на поддержку экономики 1,25 трлн рублей

Аргументы и Факты17:54

Белорусская оппозиция пожаловалась на давление со стороны власти

Давлением назвала возбуждение Генеральной прокуратурой Белоруссии уголовного дела по статье «Захват власти» доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова 20 августа в комментарии ТАСС.
ИА Красная Весна08:17

Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
6

Стали известны противопоказания к вакцинации от коронавируса

"Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии", - говорится в инструкции к препарату.
Газета.Ru08:53
10

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко, в ходе которого стороны обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Известия08:40
5

Главгосэкспертиза одобрила проект онкоцентра в Нижегородской области

Главгосэкспертиза, ознакомившись с проектной документацией АО «Гипроздрав» и результатами инженерных изысканий, одобрила строительство онкологического центра на территории поселка Новинки.
Гипер НН05:13
6

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.
ТАСС03:40
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