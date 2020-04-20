Коронавирус

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Правительство России выделило Росгвардии около 1,3 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ и других медицинских приборов для лечения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
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Росгвардия получит 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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Кабмин выделил 1,3 млрд руб. Росгвардии на закупку медицинской техники

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Росгвардия получит более миллиарда рублей на медицинскую технику для борьбы с распространением коронавируса

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Росгвардии выделили 1,29 млрд руб. на закупку техники для борьбы с коронавирусом

ТАСС07:27
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Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
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Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК 18 апреля в 20:32
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В Ивановской области растет число излечившихся от коронавируса

Ранее ИА Красная Весна сообщило, что в Ивановской области на утро 20 апреля число вновь подтвержденных диагнозов COVID-19 составило 20 случаев.
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В России рассказали об особенности очагов коронавируса в стране

Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал об особенности очагов коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
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В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
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Стало известно, о чём мечтают нижегородцы в самоизоляции

Стало известно, о чём мечтают нижегородцы во время самоизоляции.
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Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Академик отметил схожесть симптомов сезонной аллергии и коронавируса

Чучалин отметил, что врачей нужно срочно обучить, чтобы они отличили аллергию от коронавируса.
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Курс рубля заметно снижается, доллар уже поднимался выше 75 рублей

Курс рубля заметно снижается к доллару и евро в начале дня на негативном внешнем фоне, американская валюта уже поднималась выше 75 рублей, следует из данных Московской биржи.
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В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
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Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
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Заболевшим коронавирусом врачам в Петербурге выплатят по 300 тысяч

Заболевшие коронавирусом сотрудники медицинских учреждений в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
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Общество

За сутки в России выявили более 4000 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
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Биатлон

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В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
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Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса

Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
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