Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
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Кабмин назвал условия получения кешбэка за покупку туров по России

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Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК08:45

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета07:44

В кабмине назвали условия получения кешбэка за покупку туров по России

RT на русском08:04

Правительство опубликовало условия выплаты компенсаций за туры по России

РИА Новости07:44

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия08:10

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс07:57
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Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
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