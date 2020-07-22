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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.В источнике
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RT на русском

В кабмине назвали условия получения кешбэка за покупку туров по России

RT на русском08:04
РБК

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК08:45
Известия

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия08:10
Говорит Москва

Кабмин назвал условия получения кешбэка за покупку туров по России

Говорит Москва08:57
РИА Новости

Правительство опубликовало условия выплаты компенсаций за туры по России

РИА Новости07:44
Российская газета

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета07:44
Интерфакс

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс07:57

Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
РИА Новости08:04
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Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову

Дело устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Экономика сегодня09:15
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Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс04:32
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СБУ была против диалога Зеленского с захватившим автобус в Луцке

Служба безопасности Украины и полиция были против того, чтобы президент Владимир Зеленский выходил на связь с Максимом Кривошем, взявшим в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке во вторник, заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости08:48
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Коммерсантъвчера в 16:28
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В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор03:40
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