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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.В источнике
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Говорит Москва

Кабмин назвал условия получения кешбэка за покупку туров по России

Говорит Москва08:57
РБК

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК08:45
Интерфакс

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс07:57
RT на русском

В кабмине назвали условия получения кешбэка за покупку туров по России

RT на русском08:04
РИА Новости

Правительство опубликовало условия выплаты компенсаций за туры по России

РИА Новости07:44
Российская газета

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета07:44
Известия

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия08:10
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ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

«При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года»,— сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Коммерсантъ15:00
6
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СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости14:02
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Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу

Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости14:37
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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