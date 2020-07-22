Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
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Кабмин назвал условия получения кешбэка за покупку туров по России

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Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК08:45

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета07:44

В кабмине назвали условия получения кешбэка за покупку туров по России

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Правительство опубликовало условия выплаты компенсаций за туры по России

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Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия08:10

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс07:57
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Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
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В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL

В интернете появились первые изображения Lada Vesta FL, созданные независимыми дизайнерами.
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"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" разошлись миром в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

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Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса

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«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

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Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

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