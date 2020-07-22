Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
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Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
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В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка

В столице перекрыли улицу Ильинку из-за обнаружения «подозрительного предмета».
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Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться, признал президент Дональд Трамп.
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На Урале Росздравнадзор нашёл нарушения в лечении пациентов с COVID-19

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Политика

Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму

Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
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Препарат гидроксихлорохин не показал своей эффективности по лечению COVID-19 и его возможно скоро исключат из рекомендаций, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев 22 июля на пресс-конференции.
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ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии

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Делягин перечислил, в чем лучше всего хранить сбережения

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Госдума одобрила реформу инвестиций граждан на бирже

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам.
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В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО".
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Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Умер актер Андрей Сиротин, сыгравший в сериале «Достоевский».
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