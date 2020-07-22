Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Программа начнет работать в августе. Чтобы получить кешбэк за поездку, необходимо оплатить путевку картой системы "Мир", на нее же и вернутся средства. Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей.
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