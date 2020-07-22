Экономика
Газета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Программа начнет работать в августе. Чтобы получить кешбэк за поездку, необходимо оплатить путевку картой системы "Мир", на нее же и вернутся средства. Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Музыка
Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам на YouTube
Клип российской группы Little Big на песню Uno собрал рекордное количество просмотров на официальном YouTube-канале Евровидения.
iReactor 20 июля в 15:55
Технологии
Apple планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году
Компания Apple объявила о планах стать «углеродно-нейтральной» к 2030 году. Об этом 21 июля сообщает Би-би-си.
Телеканал RTVI вчера в 16:12
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
Культура
«Мне писали — ну почему они такие страшные?» Как «нестандартные модели» из России стали лицами Gucci и Balenciaga
Российское модельное агентство Lumpen для людей с нестандартной внешностью давно покорило Европу.
Дождь 16:21
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Ученые Колумбийского университета выделили антитела у пациентов с COVID-19, которые на сегодняшний день являются самыми эффективными в нейтрализации SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:13
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Экономика
Власти проработают идею «мексиканской страховки» от падения цен на нефть
Российское правительство прорабатывает идею хеджирования ценовых рисков для нефтегазовых доходов по аналогии с используемым Мексикой механизмом покупки пут-опционов.
РБК 16:58
Гаджеты
Apple выпустила новую бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила третьи бета-версии операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad.
Деловое.ТВ 15:05
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву упрекнули в равнодушии к своим детям
Один из фанатов семейной четы поделился своим мнением о том, что Максим более добр с детьми, больше уделяет им времени и вообще больше вовлечен в процесс взросления Лизы и Гарри.
Слово и Дело 05:58
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru 15:02
Культура
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
Комсомольская правда 09:38
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн
Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.
BFM.ru 14:45
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Армия и оружие
Украинские боевики обстреляли село Знаменка в ЛНР
Новостной фронт 16:11
Фигурное катание
Тарасова рассказала о дистанционных тренировках Медведевой с Орсером
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о дистанционных тренировках двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Газета.Ru 16:35
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Авто
Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x
Стоит отметить, что на российском рынке Haval F7 и Haval F7x доступны с двумя бензиновыми турбодвигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра производительностью 150 и 190 л.с. Моторы функционируют вместе с 7-диапазонным преселективным «роботом», системой переднего и полного привода.
CarsWeek.ru 11:21
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42