Экономика
Газета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.
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Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ
Интерфаксвчера в 07:57
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Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Wday.ru вчера в 08:00
Общество
Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы на жилищно-комунальные услуги в регионе.
Коммерсантъ 00:38
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием
Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах.
РБК вчера в 23:37
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Происшествия
Журналист «Медиазоны» Френкель не признает обвинений в неповиновении полиции
Фотограф, корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель, которому полицейский сломал руку на избирательном участке во время голосования по поправкам к Конституции, не признает обвинений в неповиновении полиции.
Эхо Москвы 20 июля в 03:52
Игры
2K Games раскрывает геймплей Mafia: Definitive Edition
Опубликован 15-минутный видеоролик в котором демонстрируется геймплей Mafia: Definitive Edition.
МИТ вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
Путешествия
Россияне признались, что готовы бросить все и уехать в Турцию
Большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, готовы все бросить, если между Россией и Турцией возобновится авиасообщение.
URA.Ru вчера в 23:19
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:42
Культура
HBO продлил «Перри Мейсона» на второй сезон
Канал HBO продлил сериал «Перри Мейсон» на второй сезон ещё до завершения первого.
Игромания.ру вчера в 14:19
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
Общество
Диетолог назвала главную ошибку при борьбе с жиром на животе
ToDay News Ufa 00:16
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ вчера в 10:31
Игры
Огни ночного города: Первый взгляд на официальную карту мира Cyberpunk 2077
Srnsk 21 июля в 19:23
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Кино
Раскрыты сроки выхода второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Старатели сайта Redanian Intelligence выяснили по своим каналам приблизительные производственные и премьерные сроки продолжения «Ведьмака».
Киноафиша России вчера в 09:44
Футбол
Лэмпард считает, что Пулишич может стать важным игроком «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда могла спасти игру против «Ливерпуля» в 37-м туре чемпионата Англии (3:5). Также он оценил игру Кристиана Пулишича, который вышел на замени и отметился голом и голевой передачей.
Спорт-Экспресс вчера в 23:06
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Общество
Германия станет сильнее после пандемии
После пандемии, как заявил финансист Ручир Шарма, Германия продемонстрирует внушительный экономический рост.
ИнфоСМИ 20 июля в 12:52
Футбол
Уволенный из «Спартака» гендиректор Цорн поздравил команду
Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн поздравил команду с окончанием сезона.
BetOn вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева запустила новое YouTube-шоу
Газета Metro 21 июля в 13:50
Футбол
«Ювентус» сегодня может оформить чемпионство в Италии
Туринский «Ювентус» может сегодня в очередной раз стать чемпионом Италии, досрочно завоевав этот титул.
BetOn 00:38
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
«Армейцы» по итогам сезона заняли четвертое место, набрав 50 очков, и сыграют в Лиге Европы.
Vprognoze.ru вчера в 22:19
Политика
Толоконский стал советником новосибирского губернатора
Виктор Толоконский, экс-руководитель двух регионов Сибири, бывший полномочный представитель президента РФ в СФО, стал советником на общественных началах новосибирского губернатора Андрея Травникова.
ФедералПресс вчера в 23:36
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Туристам, отдыхающим на территории России, будет выплачена частичная компенсация расходов.
МордовМедиа вчера в 11:21
Игры
Спрос россиян на игровые приставки вырос в четыре раза
Пандемия коронавируса оживила рынок игровых приставок, который весной и летом, как правило, переживает спад.
News.ru вчера в 22:31
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
РИА Новости 21 июля в 16:19
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
РИА Новости вчера в 16:48