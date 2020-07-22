Экономика
Rambler News ServiceМишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России. Документ опубликован на сайте правительства.
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Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Происшествия
Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой
Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости 13:21
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Шоу-бизнес
Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина
Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина стал одним из самых шумных в отечественном шоу-бизнесе последних месяцев.
Bimru.ru 09:10
Игры
Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия вчера в 20:25
Общество
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Политика
РФ направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американских полицейских в отношении съемочной группы Первого канала.
Вечерняя Москва 13:25
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
Футбол
ФК «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли
Аргументы и Факты 01:15
Общество
Фотограф из России снял одну из лучших фотографий на iPhone
Гран-при достался британскому фотографу, а почетное первое место занял Артем Барышев из России.
Российская газета 10:56
Путешествия
Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября
В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец 11:57
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Политика
Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МИД ДНР.
RT на русском 12:56
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Предприниматель и телеведущая Яна Рудковская ответила на вопрос своих поклонников по поводу рождения следующего ребенка.
CT news 20 июля в 14:07
Общество
Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Шоу-бизнес
Свадьбе быть: Роберт Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус
С 2018 года Паттинсон начал встречаться с моделью и бывшей девушкой Купера Сьюки Уотерхаус.
Киноафиша России 05:41
Гаджеты
Качественные изображения Asus ROG Phone 3 с аксессуарами
Сегодня вечером должен быть представлен игровой смартфон Asus ROG Phone 3, который, как и его предшественники, получит различные аксессуары, расширяющие функциональные возможности устройства.
iXBT.com вчера в 23:52
Кино
Фаталити в новой экранизации Mortal Kombat не уступят в жестокости играм
Льюис Тан, который исполняет одну из ролей в грядущей экранизации Mortal Kombat, сообщил, что фаталити в фильме получились под стать играм.
Игромания.ру 11:20
Общество
В Липецке ливневка не справилась с потоками воды на нескольких улицах
В Липецке ливневая канализация на нескольких улицах не справилась с потоками дождя после прошедшего ливня, сообщили на официальной странице в соцсети Вконтакте мэрии города.
АиФ - Черноземье 09:22
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Происшествия
Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова
Генеральная прокуратура России взяла на контроль дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, это исключает возможность принятия по этому делу незаконного решения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 12:53
Политика
США закрывают свое консульство в китайском Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 18:23 — REGNUM Власти США приняли решение не возобновлять работу своего консульства в китайском городе Ухань и закрыть его совсем.
REGNUM 11:23
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17