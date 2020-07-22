Экономика

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России. Документ опубликован на сайте правительства.
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