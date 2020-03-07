с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Авто В феврале российский авторынок сократился на 2,2% У лидера российского авторынка – АвтоВАЗа, снизились продажи на 7%. У лидера продаж среди иномарок – компании Kia, также снижение продаж на 4%. В плюсе оказались модели Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen.

Футбол Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.

Происшествия Задержаны пятеро напавших на участниц женского марша в Бишкеке Сотрудники милиции задержали людей, причастных к провокациям во время женского марша на площади Победы в столице Киргизии, сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

Общество Во Франции запретили массовые мероприятия Все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

Финансы Начатый в пятницу обвал рубля и доллара продолжится на этой неделе После переговоров цены на нефть упали (марка Brent стала впервые с июня 2017 года стоить ниже 46 долларов за баррель), а 6 марта рубль обвалился: курс доллара превысил 68 рублей, курс евро — 77 рублей.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган попал в реабилитационную клинику в Майами Известный рэпер Джиган после серии скандальных прямых эфиров попал в клинику реабилитации в Майами, видео было размещено на его странице в "Инстаграме".

Биатлон Мартен Фуркад: «Это был кошмар» Французский биатлонист Мартен Фуркад остался разочарован результатом масс-старта в Нове-Место, где он занял 14-е место с тремя промахами.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.