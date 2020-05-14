Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний

Российское правительство выделило 23,4 миллиарда рублей на поддержку российских авиакомпаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба кабмина. Ранее поддержать авиаперевозчиков поручил президент РФ Владимир Путин.
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Минтранс РФ: Субсидии авиакомпаниям для погашения расходов за февраль-июль будут выделять ежемесячно

Агентство Москва02:30

Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний

РИА Новостивчера в 17:02

Кабмин выделил ₽23,4 млрд на поддержку российских авиакомпаний

РБКвчера в 18:16

Правительство выделило 23 млрд рублей на компенсацию убытков авиакомпаниям

Ведомостивчера в 17:56

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

ТАССвчера в 17:33

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Интерфаксвчера в 17:10

Главные новости к утру 14 мая

Коммерсантъ00:00
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Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Российская газета 03:32
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Единоборства

Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова

Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
50
Общество

В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса

В Минздраве России рассказали СМИ, когда появится первая вакцина от коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
1,3K
Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
21
Общество

В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ

В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.
Газета.Ru вчера в 08:09
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
407
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,2K
Политика

Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
295
Наука

Обнаружена связь между сном и выходом из зоны комфорта

Rusargument 11 мая в 19:00
1
Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
940
Общество

Голикова рассказала о разработках по лечению рака с помощью вирусов

"Для проведения доклинических исследований центром подготовлены уникальные штаммы вирусов, которые способны разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы", - уточнила Голикова.
Российская газета 07:55
Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
212
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
24
Общество

Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
759
Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
164
Экономика

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
284
Происшествия

Шесть архангельских пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

REGNUM 05:55
13
Происшествия

Ростовский насильник и убийца приговорён к пожизненному сроку

REGNUM 07:23
8
Наука

Китайские врачи впервые вылечили сердце инъекцией стволовых клеток

В Китае впервые для лечения болезней сердца использовали инъекцию стволовых клеток.
Pravda.Ru 07:59
3
Экономика

Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI

Московская биржа назвала необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами WTI, цена которых в апреле опустилась до отрицательных значений.
Известия вчера в 17:06
1
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,3K
Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
76
Экономика

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
11
Хоккей

Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов

Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:36
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Общество

Глава «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать постепенное ослабление карантинных мер в регионах.
Компания 02:52
35
Шоу-бизнес

Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось

Paparazzi.ru вчера в 03:23
38
Как работают Яндекс.Новости?
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