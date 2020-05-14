Экономика
ТАССКабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
РИА Новости вчера в 06:08
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Здоровье
Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек
Коронавирус SARS-CoV-2 очень опасен для людей с хроническими заболеваниями почек, которые в период эпидемии стали одной из самых уязвимых групп населения.
РБК 03:36
Общество
В РФ выявили более 252 тыс. носителей коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 9974 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:44
Общество
Почти 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России
За прошедшие 24 часа в России зафиксировали еще 9 974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
АБН 03:40
Общество
Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей
Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
Политика
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не намерена реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего ее символом предательства, так как в нынешних условиях на Украине невозможно объективно выражать свою позицию.
РИА Новости 02:38
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 03:43
Общество
Австрия и Германия согласовали план открытия общей границы
По словам министра, с 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией.
Культуромания вчера в 04:44
Армия и оружие
65 лет назад был подписан Варшавский договор
14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор.
Газета.Ru 02:40
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Политика
Мнучин заявил о возможном обвале экономики США
Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 20:40
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Общество
В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек
По состоянию на утро 14 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
КИА 03:02
Общество
В России сократилось число преступлений среди мигрантов
По информации пресс-службы МВД РФ, в стране сократилось число преступлений среди мигрантов на 1,2 %.
ФедералПресс 03:13
Технологии
Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города
Правительство Москвы построит общегородскую платформу совместных вычислений на основе агрегированных данных, которая должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая их сторонним компаниям или агентствам.
РБК 01:00
Происшествия
В Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
По данным минздрава, за минувшие сутки в Омской области скончался один пациент с коронавирусом.
REGNUM 02:36
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Здоровье
Выявлен еще один нетипичный симптом коронавируса
В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде симптома "острого живота" и повышения температуры тела.
Газета.Ru 03:35
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
Происшествия
Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области
Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке
На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
Общество
Кому в Татарстане положены новые выплаты на детей и как их оформить
Единовременная выплата в 10 тысяч на детей с 3 до 16 лет После заявления Владимира Путина от 11 мая, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, начиная с 1 июня.
Vverh-tatarstan.ru вчера в 09:46