Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Общество Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание. 854

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 224

Футбол Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива» Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину. 114

Политика Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. 28

Общество Ракова заявила о достоверности статистики по смертности от COVID-19 Вся статистика по смертности от коронавируса является достоверной, Москва придерживается политики полной открытости, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 1,1K

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 603

Общество Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. 18

Гаджеты Выяснился возможный ассортимент AMD Ryzen 4000 семейства Renoir для настольных ПК В первой таблице (выше) перечислены инженерные образцы как мобильных, так и настольных процессоров Ryzen 4000 семейства Renoir (последние 12 наименований).

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. 27

Общество В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 90

Политика Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах Все заразившиеся коронавирусом члены правительства «восстанавливаются и практически приступают к работе», рассказал президент России Владимир Путин.

Здоровье Карантин грозит нескольким районам Саратовской области Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе. 6

Киберспорт Королевскую битву Darwin Project закрывают В январе 2020 года независимая канадская студия Scavengers выпустила собственную версию королевской битвы Darwin Project на РС, Xbox One и PS4.

Общество Москвичам рекомендовали обжаловать штраф за езду без пропуска онлайн Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) рекомендовала водителям обжаловать штраф за езду без цифрового пропуска через порталы mos.ru или «Автокод», говорится на сайте ведомства. 16

Политика NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России Медиакорпорация New York Times, издающая одноименную газету, настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России, заявила РИА Новости вице-президент компании по коммуникациям Дэниель Роудс. 982

Авто Минивэн GAC GN8 появится в России в июне Компания GAC Motor планирует в июне вывести на российский рынок минивэн GN8, известный в Китае как GAC GM8. 3