Экономика
ТАССКабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Правительство РФ выделило 23,4 млрд руб. на поддержку российских авиакомпаний в связи с COVID-19
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