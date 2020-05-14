Коронавирус
ТАССКабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Шоу-бизнес
33-летняя актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с 50-летним мужем Оливье Саркози после пяти лет брака
WMJ.ru 17:51
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ 08:29
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Экономика
23 российские компании вошли в список крупнейших в мире
В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.
Коммерсантъ 12:29
Футбол
Лионель Месси сбрил свою знаменитую бороду
Вести.Ru вчера в 14:31
Политика
Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву.
РБК 19:19
Политика
Украинский политик заявил о намерении МВФ переиграть Киев
Международный валютный фонд (МВФ) не намерен выплачивать Украине кредит в 8 млрд долларов, заявил украинский оппозиционный политик, руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу.
Взгляд.ру 13:50
Общество
Врач заявила о риске заражения коронавирусом в перчатках
Находясь на улице даже в перчатках, не стоит трогать лицо руками, поскольку на ткани и другой поверхности изделия могут остаться микробы и коронавирус.
РИА Новости 17:40
Происшествия
Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
Политика
В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России
Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 19:27
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru 10:09
Общество
В Курске из БСМП уволился главврач
Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП.
Kursk.com 14:51
Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
Общество
ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
Автоспорт
Себастьян Феттель уходит из «Феррари»
Немецкий пилот, лидер команды «Феррари», не продлил контракт с коллективом. Себастьян Феттель выступал за скудерию на протяжении пяти лет.
Юга.ру вчера в 04:55
Здоровье
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
По мнению профессора Дайшуна Лю (Daishun Liu), который является одним из соавторов исследования, ситуацию с лечением коронавируса нового типа усугубляет отсутствие эффективного лекарственного препарата.
Lenta.ru 08:17
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Общество
Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° 11:17
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
ИА InterMedia 06:18
Армия и оружие
Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу
Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу 16 бывших высокопоставленных военных, силовиков и дипломатов из нескольких европейских стран, включая Россию, подписались под открытым письмом в защиту Договора по открытому небу.
Коммерсантъ вчера в 09:00
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Здоровье
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
Общество
В Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом
По последним данным, в Москве выявлено чуть более 126 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 18:08
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК вчера в 06:50
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Общество
Законопроект о праве полиции вскрывать автомобили внесён в Госдуму
Москва, 13 мая 2020, 10:25 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 03:25