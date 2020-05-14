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Политика В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России. 605

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