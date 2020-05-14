Коронавирус

ТАССТАССКабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Кабмин выделил ₽23,4 млрд на поддержку российских авиакомпаний

РБК18:16

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

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Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний

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Правительство РФ направит 23,4 млрд руб. на поддержку авиакомпаний

Московский Комсомолец17:13

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Интерфакс17:10

Правительство выделило 23,4 млрд руб. на поддержку российских авиакомпаний

Коммерсантъ17:20

Авиакомпаниям выделено 23,4 миллиарда рублей субсидий

Российская газета17:01
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В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.
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В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России

Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
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Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса

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В Курске из БСМП уволился главврач

Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП.
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Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
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Немецкий пилот, лидер команды «Феррари», не продлил контракт с коллективом. Себастьян Феттель выступал за скудерию на протяжении пяти лет.
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2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

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Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу 16 бывших высокопоставленных военных, силовиков и дипломатов из нескольких европейских стран, включая Россию, подписались под открытым письмом в защиту Договора по открытому небу.
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В Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом

По последним данным, в Москве выявлено чуть более 126 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
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Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
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Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

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В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
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Законопроект о праве полиции вскрывать автомобили внесён в Госдуму

Москва, 13 мая 2020, 10:25 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 03:25
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