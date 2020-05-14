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Общество Большинство в России назвало самоизоляцию неподходящей для учёбы детей Другие опасения родителей связаны с тем, что их дети не смогут поступить в желаемое учебное заведение (28%), столкнутся с переносом выпускных экзаменов (22%), не смогут найти работу после выпуска завершения учёбы (21%). 1

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