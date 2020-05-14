Экономика

ТАССТАССКабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Главные новости к утру 14 мая

Коммерсантъ00:00

Кабмин выделил ₽23,4 млрд на поддержку российских авиакомпаний

РБКвчера в 18:16

Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний

РИА Новостивчера в 17:02

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Интерфаксвчера в 17:10

Правительство РФ выделило 23,4 млрд руб. на поддержку российских авиакомпаний в связи с COVID-19

Агентство Москвавчера в 17:07

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

ТАССвчера в 17:33

Авиакомпаниям выделено 23,4 миллиарда рублей субсидий

Российская газетавчера в 17:01
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Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
18
Гаджеты

Intel Comet Lake-S уже можно заказать, но цены выше обещанных

Представленные в конце прошлого месяца настольные процессоры Intel Comet Lake-S поступят в продажу 20 мая.
3DNews вчера в 18:51
Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
420
Общество

Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки

Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
1
Происшествия

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
934
Общество

ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП

Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,5K
Общество

Действие цифровых рабочих пропусков автоматически продлили в Москве до 31 мая

Все цифровые пропуска, ранее оформленные для рабочих поездок по Москве и действовавшие до 11 мая включительно, были автоматически продлены до 31 мая.
ТАСС 11 мая в 17:08
2
Технологии

Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города

Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.
РБК 01:00
7
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
21
Армия и оружие

В РВИО назвали последнюю битву Второй мировой войны в Европе

Профиль вчера в 19:44
Происшествия

Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

Рамблер 12 мая в 11:26
11
Единоборства

Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле

На прошедшем турнире UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра одолел Энтони Смита, Бен Ротуэлл оказался сильнее Овинса Сен-Пре, а многоопытный белорус Андрей Орловский победил Фелипе Линса.
Российская газета 01:05
1
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
6,1K
Здоровье

Владислав Шапша потребовал контролировать своевременность выплат для медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом

Сегодня в Калуге на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения глава области Владислав Шапша потребовал от руководства профильных ведомств тщательного разбора с каждой спорной ситуацией по вопросу выплат.
ТРК Ника вчера в 14:45
1
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
9
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
1K
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
16
Музыка

Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров

Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru 12 мая в 08:09
545
Общество

В Оренбуржье с коронавирусом госпитализирован глава Гая

Оренбург, 14 мая 2020, 08:53 — REGNUM В Оренбургской области глава Гайского городского округа Олег Папунин прошёл тестирование на коронавирус, получен положительный результат теста, сообщает телеграм-канал Пул№56.
REGNUM 01:53
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
Вести.Ru вчера в 12:14
48
Происшествия

В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя

Вести.Ru вчера в 15:58
108
Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру вчера в 16:24
6
Единоборства

Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
1
Общество

Выплаты семьям с детьми утвердило правительство

Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн 12 мая в 03:20
3,3K
Кино

Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая

URA.Ru 12 мая в 08:12
386
Происшествия

Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме

Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru вчера в 16:30
6
Происшествия

Жителя Алтая задержали за призывы к свержению власти

Как сообщают в пресс-группе УФСБ России по Республике Алтай, сотрудники ведомства задержали мужчину, который в ходе своего выступления на общественном мероприятии публично высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации.
АМИТЕЛ вчера в 22:43
28
Музыка

«Евровидение 2020» стартует 12 мая в виртуальном виде

14 мая в эфире будут представлены конкурсные песни участников второго полуфинала, а также Франции, Испании и Великобритании.15 мая состоится релиз официального альбома со всеми 41 песнями-конкурсантами "Евровидения 2020", а 16-го, в день отменившегося Гранд-финала, в эфир выйдет музыкальное шоу "Европа зажигает свет" ("Eurovision: Europe Shine A Light").
ИА InterMedia 12 мая в 10:30
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