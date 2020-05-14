Экономика
REGNUMРоссийские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей
Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.
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Гаджеты
Оверклокер, жги: Intel заменит сгоревший Comet Lake-S на новый за $20
Компания Intel добавила к своему страховому плану Performance Tuning Protection Plan (PTPP) новые процессоры Core десятого поколения с разблокированным множителем, представленные в конце прошлого месяца в семействе Comet Lake-S.
3DNews 04:36
Общество
СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 04:31
Происшествия
Суд смягчил приговор осужденному за убийство полицейского в Москве
Первый апелляционный суд смягчил на полгода приговор уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, осужденному ранее на 18 лет колонии за убийство полицейского в московском метро.
Известия 04:28
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
За сутки коронавирус в Ростовской области выявили ещё у 78 человек
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, заражённых новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 78 человек и достигло 2111, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 04:03
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Здоровье
Нижегородские медики получат «коронавирусные надбавки» до 15 мая
Медицинский персонал больниц Нижегородской области, работающий с больными коронавирусной инфекцией и пациентами, входящими в группы риска, получит дополнительные выплаты 15 мая.
РБК Нижний Новгород вчера в 08:08
Религия
В Черногории в ходе столкновений пострадали четверо полицейских
REGNUM вчера в 18:23
Общество
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Здоровье
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела.
РИА Новости 02:53
Экономика
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Общество
Кравцов: школьники смогут выбрать столько ЕГЭ, сколько им нужно
Москва, 13 мая 2020, 23:21 — REGNUM Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что школьники в 2020 году смогут выбрать любое количество ЕГЭ для сдачи — никакого ограничения только на два экзамена не будет.
REGNUM вчера в 16:21
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Происшествия
Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым
РИА Новости вчера в 23:13
Общество
Глава «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать постепенное ослабление карантинных мер в регионах.
Компания 02:52
Здоровье
Казанский Кремль прокомментировал три случая смерти от коронавируса в Челнах
Случаи смерти от коронавируса в Набережных Челнах не связаны с проблемами в местной системе здравоохранения.
БИЗНЕС Online 04:22
Общество
Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня
Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса.
Аргументы недели вчера в 04:13
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Экономика
Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Общество
Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей
Единовременная выплата десяти тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.
Московский Комсомолец 03:57
Экономика
Счётная палата РФ нашла нарушения при строительстве волгоградского центра трансплантации почки
Как стало известно 14 мая, Счётная палата РФ нашла нарушения при строительстве федерального центра трансплантации почки и диализа в городе Волжском Волгоградской области.
V1.ru 02:20
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов познакомил «копию» Анастасии Заворотнюк с мамой
57-летнего актера Сергея Жигунова, похоже, никак не покидает образ его бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк.
Popcornnews.ru 03:34
Здоровье
В Крыму за сутки коронавирус подтвердился у 30 человек
30 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Крыму.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:36
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса
Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Футбол
Эриксен зимой отказал «Баварии» после звонка от Конте
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Интера» Антонио Конте позвонил Эриксену зимой и рассказал о своих тактических задумках.
Sports.ru 02:12