Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Авто Петербургский завод Hyundai возобновил работу в две смены На текущей неделе завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Петербурге планирует работать в две производственные смены и выпускать по 700 автомобилей ежедневно для российского рынка и на экспорт.

Общество В российских школах рекомендовали отменить общие перемены Ведомство рекомендовало исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов. 319

Гаджеты Xiaomi представила флагманский смартфон POCO F2 Pro Xiaomi Poco F2 Pro получил дисплей с диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+, топовый процессор Snapdragon 865, 128/256 Гб постоянной памяти (UFS 3.1), 6/8 Гб оперативной (LPDDR5). 15

Общество Власти Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации Правительство Болгарии объявило в среду о введении в стране режима чрезвычайной эпидемической ситуации (ЧЭС), который будет действовать с 14 мая по 14 июня. 1

Общество На Кубани начнут принимать туристов Санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу и начать принимать туристов с 1 июня. 788

Общество Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. 415

Общество Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей По словам мэра, сотрудники социальных служб, работающие с людьми стационарно в учреждениях или на дому, имеют право на получение доплаты от властей Москвы в размере 25 тысяч рублей ежемесячно. 98

Общество В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 5

Здоровье Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус. 23

Общество Путин прокомментировал проблему доплат медработникам Проблемы с доплатами есть даже в тех регионах, где инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой и с риском для жизни. 18

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Экономика Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го). 254

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 2,9K

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 7