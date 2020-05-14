Экономика
ТАССКабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Космос
Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды
Популярная механика вчера в 09:53
Авто
Петербургский завод Hyundai возобновил работу в две смены
На текущей неделе завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Петербурге планирует работать в две производственные смены и выпускать по 700 автомобилей ежедневно для российского рынка и на экспорт.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 05:23
Общество
В российских школах рекомендовали отменить общие перемены
Ведомство рекомендовало исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов.
Известия 20:00
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский смартфон POCO F2 Pro
Xiaomi Poco F2 Pro получил дисплей с диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+, топовый процессор Snapdragon 865, 128/256 Гб постоянной памяти (UFS 3.1), 6/8 Гб оперативной (LPDDR5).
МонаВиста вчера в 12:40
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Здоровье
В условиях пандемии амурские медики получат выплаты из регионального бюджета
Амурские медики получат стимулирующие выплаты из регионального бюджета.
Амур.инфо 02:06
Общество
Власти Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации
Правительство Болгарии объявило в среду о введении в стране режима чрезвычайной эпидемической ситуации (ЧЭС), который будет действовать с 14 мая по 14 июня.
Российская газета 17:25
Общество
На Кубани начнут принимать туристов
Санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу и начать принимать туристов с 1 июня.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество
Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram.
Известия вчера в 13:52
Общество
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей
По словам мэра, сотрудники социальных служб, работающие с людьми стационарно в учреждениях или на дому, имеют право на получение доплаты от властей Москвы в размере 25 тысяч рублей ежемесячно.
Москва. Северо-Запад 10:42
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Автоновости дня 09:47
Общество
В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих
Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
РБК 19:39
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Здоровье
Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса
Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости 11:57
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
РИА Новости 06:08
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Энергетика
Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
РИА Новости 01:00
Общество
Рособрнадзор назвал возможные даты проведения ЕГЭ в России
Озвучены возможные сроки проведения ЕГЭ для российских школьников, их назвали в Рособрнадзоре.
Экономика сегодня 12:45
Космос
Алексей Леонков предупредил о силовой атаке спутников SpaceX
Актуальные Новости 11:51
Общество
Путин прокомментировал проблему доплат медработникам
Проблемы с доплатами есть даже в тех регионах, где инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой и с риском для жизни.
Газета.Ru 13:55
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
RT на русском 13:28
Экономика
Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы
Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
Российская газета 03:48
Экономика
Госдума одобрила закон о расширении страхования вкладов
Государственная дума во втором чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов.
Городовой 12:56
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США
RuNews24.ru 08:32
Гаджеты
Обновленный планшет Amazon Fire HD 8 получил беспроводную зарядку
Megaobzor.com 12:38
Наука
Ученые обнаружили в древних окаменелостях загадочные полые шары
Учёные из Австралии, изучая британские музейные коллекции, обнаружили необычные шарообразные конструкции.
OAnews 10:04