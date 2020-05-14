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Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 78

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Здоровье В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. 332

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Общество МВД опровергло данные о росте домашнего насилия в период самоизоляции Утверждения о росте домашнего насилия в России в период всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции не имеют объективных подтверждений. 2

Происшествия В Челябинской области умер пациент с коронавирусом Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона. 6

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Общество Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей Единовременная выплата десяти тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.

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