Экономика
ТАССКабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 04:58
Хоккей
Томи Лямся: «Сказал руководству „Салавата“, что меня интересует должность главного тренера. И вот мы здесь»
Томи Лямся прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Салавата Юлаева».
Sports.ru 04:28
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Технологии
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Обновление Windows 10 May 2020 Update выпустят для всех на будущей неделе, хотя разработчики уже получили доступ к версии.
Игромания.ру 04:12
Технологии
Для Windows бесплатно раздают альтернативу Microsoft Office
В онлайн-магазине Microsoft Store началась бесплатная раздача офисного пакета Ultra Office.
Российская газета 12 мая в 10:00
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 12 мая в 03:01
Общество
В Самарской области за сутки выявили 66 новых носителей SARS-CoV-2
Самара, 12 мая 2020, 12:09 — REGNUM Еще 66 носителей коронавируса выявили в Самарской области за сутки.
REGNUM 12 мая в 05:09
Единоборства
Украинский борец построил клетку для Усика
Украина.ру вчера в 09:45
Общество
МВД опровергло данные о росте домашнего насилия в период самоизоляции
Утверждения о росте домашнего насилия в России в период всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции не имеют объективных подтверждений.
News.ru 03:30
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Происшествия
В Челябинской области умер пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Общество
В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ
В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.
Газета.Ru вчера в 08:09
Футбол
«ПСЖ» хочет продлить контракт с Тиаго Силвой на один сезон
«ПСЖ» намерен продлить контракт с защитником Тьяго Силвой, который является капитаном команды.
Metaratings 04:48
Единоборства
Энтони Смит перечислил травмы черепа после боя с Тейшейрой
Смит потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде, а после боя рассказал журналисту ESPN Ариэлю Хельвани о своих травмах: сломан нос, орбитальная кость, выпало два зуба, рассечение на веке.
Allboxing.ru 04:21
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей
Единовременная выплата десяти тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.
Московский Комсомолец 03:57
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Технологии
Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города
Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.
РБК 01:00
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае режим карантина по коронавирусу был продлен до 23 мая.
Кубань 24 вчера в 03:36