Кабмин выделил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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