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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин выделил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Интерфакс19:38
РБК

Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

РБК19:25
РИА Новости

Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам

РИА Новости17:42
URA.Ru

Мишустин выделил 58 млрд на пособия медикам и детям

URA.Ru17:59
Коммерсантъ

Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

Коммерсантъ17:57
Известия

Мишустин выделил более 20 млрд рублей на выплаты медработникам

Известия17:48
MagadanMedia.ru

Правительство РФ направит около 22 млрд рублей на выплаты медработникам и соцработникам

MagadanMedia.ru18:59

В России предложили отменить налог на имущество для некоторых семей

Автор инициативы подчеркивает, что сегодня льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров — для квартиры, 50 квадратных метров — для частного дома.
РИА Новости00:46
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В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК РФ по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
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Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUMвчера в 10:33
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