Квартальная выручка Zoom превысила выручку за весь 2019 год

Как следует из отчетности Zoom, выручка во втором квартале составила $663,5 млн, что на 355% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и это больше, чем компания заработала за весь 2019 год.