Экономика

BFM.ruBFM.ruКабмин выделил 26 миллиардов рублей на развитие регионов

Программа рассчитана на три года. Ранее финансирование для реализации индивидуальной программы развития было направлено Курганской области, напоминает агентство.
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Михаил Мишустин
Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России, для каждого из них была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020–2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИА Красная Весна вчера в 15:21
с чего всё началось
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении, опубликованном в пятницу на сайте
 кабмина.
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