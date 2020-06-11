с чего всё началось

Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России, для каждого из них была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020–2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста.

Программа рассчитана на три года. Ранее финансирование для реализации индивидуальной программы развития было направлено Курганской области, напоминает агентство.

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