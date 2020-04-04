Коронавирус

РБКРБККабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина. Средства направят подведомственным ФМБА организациям.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

РБК03:19

Правительство выделило ФМБА более 320 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам

Комсомольская правда03:06

Правительство выделило 320 млн рублей на выплаты людям, работающим с коронавирусом

Газета.Ru02:43

Правительство выделило ФМБА более 320 млн рублей на выплаты медработникам

Российская газета02:55

Власти выделили ФМБА более 320 млн рублей на выплаты медработникам

RT на русском02:50

Правительство выделило более 320 млн рублей на выплаты медработникам

Коммерсантъ02:59

Кабмин выделил 321 млн рублей на премии медикам ФМБА, участвующим в борьбе с коронавирусом

ТАСС02:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Музыка

Ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал песню «Не заражённый»

Аргументы и Факты 03:52
Происшествия

В Брянске еще 12 человек заразились коронавирусом

В Брянске коронавирус выявили ещё у двенадцати жителей региона.
Брянские новости 03:07
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, и напомнил, что особое внимание следует уделить планированию покупок.
РИА Новости вчера в 21:38
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

Учёба школьников может продлиться на лето, заявили в Минпросвещения

Министерство просвещения России заявило, что учёба школьников может продлиться на лето.
Мойка78 00:45
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Профиль вчера в 15:33
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Финансы

Рубль растет к доллару и евро в ходе торгов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE растет на 4,19%, до $31,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:03 мск.
Коммерсантъ вчера в 03:07
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Общество

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
Общество

В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса

За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 04:06
Политика

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Известия вчера в 22:35
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Политика

В Тамбове чиновники отказались от премий после критики губернатора

Наталия Макаревич отказалась от премии мразу по прибытии в Тамбов, остальные - только после слов губернатора.
RuNews24.ru вчера в 12:02
Общество

Кабмин одобрил выделение МИД средств на помощь россиянам за рубежом

Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа на родину в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 02:21
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Культура

Отец Жанны Фриске жестко высказался о новом шоу Дмитрия Шепелева

Собеседник вчера в 12:26
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Здоровье

В Иванове, в областной больнице, приостановлен прием пациентов

В Ивановской областной больнице проводится дезинфекция помещений в связи с угрозой распространения коронавируса.
Московский Комсомолец Иваново 01:58
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости вчера в 09:25
Армия и оружие

Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин

Фюрер в приватных беседах часто говорит, что лучше оставить Берлин, чем потерять Венгрию.
РИА Новости вчера в 19:49
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС вчера в 11:18
Футбол

Широков высказался о тратах «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы

Бывший полузащитник петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением по поводу трат «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы.
RT на русском 03:28
Энергетика

Предсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть

Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 08:41
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Общество

Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину

Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Life.ru вчера в 22:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное