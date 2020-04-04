Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина. Средства направят подведомственным ФМБА организациям.

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

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