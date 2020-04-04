Коронавирус

РБКРБККабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина. Средства направят подведомственным ФМБА организациям.
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Власти выделили ФМБА более 320 млн рублей на выплаты медработникам

RT на русском02:50

Правительство выделило ФМБА более 320 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам

Комсомольская правда03:06

Правительство выделило более 320 млн рублей на выплаты медработникам

Коммерсантъ02:59

Правительство выделило ФМБА более 320 млн рублей на выплаты медработникам

Российская газета02:55

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

РБК03:19

Правительство выделило 320 млн рублей на выплаты людям, работающим с коронавирусом

Газета.Ru02:43

Кабмин выделил 321 млн рублей на премии медикам ФМБА, участвующим в борьбе с коронавирусом

ТАСС02:37
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