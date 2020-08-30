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Все новости (Нижний Тагил)
Все новости (Нижний Тагил)

Кабмин выделил 34 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

Из резервного фонда правительства России Минтруду выделят 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, пишет «Ъ». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе говорится, что эти деньги позволят осуществлять выплаты ежемесячно и в полном объёме.В источнике
Мурат Кумпиловроссийский политик
В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан.
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ29 августа в 07:28
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Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

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Финансовая газета27 августа в 19:49
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РЕН ТВ27 августа в 20:55
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