Кабмин выделил 34 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

Из резервного фонда правительства России Минтруду выделят 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, пишет «Ъ». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе говорится, что эти деньги позволят осуществлять выплаты ежемесячно и в полном объёме.

Мурат Кумпилов российский политик В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан.