Кабмин выделил 34 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет
Смотрите также
Россиян предупредили о сильных морозах зимой
В Екатеринбурге загорелся хлебомакаронный комбинат
В Хабаровском крае снимут все ограничения из-за коронавируса
Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции
Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова
Известный американский актер Чедвик Боузман скончался от рака
В Москве суд продолжит рассматривать дело Ефремова
Минобороны опубликовало видео со всплывшей у Аляски подлодки
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
На Курилах спасатели нашли трех пропавших в субботу сборщиков ягод
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам
Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске
Россиян предупредили о сильных морозах зимой
Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Из резервного фонда правительства России Минтруду выделят 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, пишет «Ъ». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе говорится, что эти деньги позволят осуществлять выплаты ежемесячно и в полном объёме.В источнике
В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан.
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Подробнее о событии
Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет
РИА Новости29 августа в 03:30