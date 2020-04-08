Коронавирус
Газета.RuКабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам
На всех компенсаций не хватит - на отмененные туры требуется как минимум 37 млрд рублей. Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам. Об этом сообщается в среду, 8 апреля, на официальном сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство РФ предоставит туроператорам 3,5 миллиарда руб. из Резервного фонда для компенсаций убытков по невозвратным авиабилетам, сообщается на сайте правительства.Вести.Ru04:24
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