с чего всё началось

На всех компенсаций не хватит - на отмененные туры требуется как минимум 37 млрд рублей. Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам. Об этом сообщается в среду, 8 апреля, на официальном сайте кабмина.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Экономика В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Футбол Второй бомбардир РПЛ Шомуродов постригся налысо «Очистил» голову также и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Шомуродов занимает второе место в списке бомбардиров РПЛ, забив 11 голов.

Энергетика Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14% Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Экономика Россельхознадзор заметил двенадцатикратный рост импорта имбиря Импорт чеснока увеличивается с начала года: в I квартале поставки выросла в годовом измерении на 30%, до 17500 т. С расширением эпидемии коронавируса жители российских регионов начали жаловаться на дефицит имбиря и лимонов и на резкий рост цен на них и на чеснок.

Политика ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.

Политика Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.

Происшествия Рауля Арашукова обвинили по полной программе По версии следствия, Рауль Арашуков дал своему сыну, экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфу Арашукову, указание о ликвидации в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, претендовавшего на пост руководителя КЧР.

Общество Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости "Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.

Общество Компании уже начали сокращать зарплаты и увольнять сотрудников Около 30% предпринимателей уже отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а почти половина – перевели их на неполный рабочий день с сокращением зарплат, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1000 предпринимателей, проведенный с 31 марта по 2 апреля.

Общество Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».