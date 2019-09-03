Экономика
RT на русскомКабмин выделил 4 млрд рублей на склад запчастей для самолётов SSJ-100
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить Минпромторгу бюджетные средства в размере около 4 млрд рублей на создание оборотного склада запчастей и оформление сервисных бюллетеней для самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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