Экономика

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 4 млрд рублей на склад запчастей для самолётов SSJ-100

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить Минпромторгу бюджетные средства в размере около 4 млрд рублей на создание оборотного склада запчастей и оформление сервисных бюллетеней для самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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Правительство решило выделить на Superjet еще 4 миллиарда рублей

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