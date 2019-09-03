Экономика
RT на русскомКабмин выделил 4 млрд рублей на склад запчастей для самолётов SSJ-100
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить Минпромторгу бюджетные средства в размере около 4 млрд рублей на создание оборотного склада запчастей и оформление сервисных бюллетеней для самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября
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Санчес определился с игровым номером в «Интере»
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В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
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Газета.Ru 07:59
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По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
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Александра Розенбаума прооперировали
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Американский военный эксперт Лайл Голдстайн озвучил наиболее вероятное место предполагаемого начала Третьей мировой войны с участием России.
Дни24 03:34
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Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
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Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
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Общество
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В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
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Между женщинами возник конфликт в связи с взаимными оскорблениями, в ходе которого возлюбленная сына задушила пожилую женщину занавеской.
Невские Новости 07:16
Происшествия
Оппозиционер Азар пожалуется в СКР на задержавших его полицейских
Журналист и депутат муниципального округа Хамовники Илья Азар собирается пожаловаться в московское управление Следственного комитета России (СКР) на полицейских, которые задержали его накануне.
Коммерсантъ 08:51
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Посольство назвало неприемлемыми слова Джонсона о Второй мировой
Посольство России в Британии выпустило заявление, в котором резко осудило заявление премьера Бориса Джонсона касательно Второй мировой войны, передает РИА "Новости" Борис Джонсон в своем обращении высказался, что действия СССР в Польше в 1939 году не отличались от политики нацисткой Германии.
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Физики объяснили обратное вращение пекущихся блинов
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Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
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