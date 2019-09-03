Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить Минпромторгу бюджетные средства в размере около 4 млрд рублей на создание оборотного склада запчастей и оформление сервисных бюллетеней для самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Кабмин выделил 4 млрд рублей на склад запчастей для самолётов SSJ-100

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Здоровье Минздрав РФ планирует развивать целевой прием в медвузы Минздрав РФ планирует развивать практику целевого приема в вузы.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Футбол Санчес определился с игровым номером в «Интере» Ранее в «Интере» под 7-м номером выступали такие футболисты, как Луиш Фигу, Хавьер Санетти и Филиппе Коутиньо.

Общество В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».

Происшествия Блогер Синица получил 5 лет колонии за угрозы детям силовиков Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу, призывавшего к насилию в адрес детей силовиков, к пяти годам общего режима, сообщает Агентство "Москва".

Шоу-бизнес У Анастасии Решетовой и Тимати появилась девочка Сразу по приезду, Анастасия поделилась радостной новостью, у них в семье случилось пополнение.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Происшествия В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25 Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Кино Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.

Происшествия Свердловские школьники планировали массовое убийство В пресс-службе свердловского СУ СКР не стали комментировать "Уралинформбюро" эту информацию.

Армия и оружие Эксперт назвал потенциальное место начала Третьей мировой войны с участием России Американский военный эксперт Лайл Голдстайн озвучил наиболее вероятное место предполагаемого начала Третьей мировой войны с участием России.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Футбол Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.

Происшествия Два самолета столкнулись в Шереметьево Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.

Общество В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.

Происшествия В Выборге женщина задушила занавеской мать возлюбленного Между женщинами возник конфликт в связи с взаимными оскорблениями, в ходе которого возлюбленная сына задушила пожилую женщину занавеской.

Происшествия Оппозиционер Азар пожалуется в СКР на задержавших его полицейских Журналист и депутат муниципального округа Хамовники Илья Азар собирается пожаловаться в московское управление Следственного комитета России (СКР) на полицейских, которые задержали его накануне.

Политика Посольство назвало неприемлемыми слова Джонсона о Второй мировой Посольство России в Британии выпустило заявление, в котором резко осудило заявление премьера Бориса Джонсона касательно Второй мировой войны, передает РИА "Новости" Борис Джонсон в своем обращении высказался, что действия СССР в Польше в 1939 году не отличались от политики нацисткой Германии.

Здоровье 17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.

Наука Физики объяснили обратное вращение пекущихся блинов Полученные результаты позволили объяснить, почему иногда при вращении круглого контейнера вещество в нем вращается в ту же сторону, а иногда — в противоположную.

Общество Память жертв бесланской трагедии почтили минутой молчания Память жертв бесланской трагедии почтили минутой молчания. Траурная церемония прошла во дворе первой школы.

Политика На Украине сообщили о снижении попыток провоза оружия в Белоруссию Госпогранслужба Украины сообщила, что фиксирует снижение числа попыток незаконно провезти через украинско-белорусскую границу оружие.