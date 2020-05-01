с чего всё началось

Правительство России выделит дополнительные средства на поддержку россиян, оставшихся за рубежом из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом

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Футбол Роналду стал третьим в рейтинге лучших пенальтистов Третье место в списке занял их бывший одноклубник, а ныне игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Здоровье В Саратовской области число заразившихся коронавирусом достигло 392 Лабораторные исследования подтвердили еще 33 случая заболевания коронавирусной инфекции в Саратовской области, 29 апреля сообщает региональный оперативный штаб. 271

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