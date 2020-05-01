Общество
РИА НовостиПравительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение подписал накануне премьер-министр Михаил Мишустин. В документе указано, что средства выделят из резервного фонда правительства.
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Технологии
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
В США за пособием по безработице обратились почти 30 млн человек
Как следует из данных, опубликованных минтруда Соединенных Штатов Америки, только за одну неделю с 19 по 25 апреля количество заявок на пособие по безработице составило 3,8 миллионов.
RuNews24.ru вчера в 09:20
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом заражённых коронавирусом
Ранее в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Общее число заразившихся возросло до 114 431.
RT на русском 04:06
Здоровье
Из Покровской больницы уволились устроившие бунт врачи
Как сообщила «Фонтанка», сославшись на одного из ушедших медиков, главный врач Покровской больницы якобы пригрозила сотрудникам, ежедневно лечащим пациентов (в том числе с пневмониями), последствиями за видео.
Московский Комсомолец 04:38
Политика
В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой в главном храме Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:08
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Происшествия
В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции
Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
Известия 03:46
Общество
Илон Маск призвал США восстать против карантина
Масла в огонь подливает Илон Маск. Генеральный директор Tesla и SpaceX призвал «вернуть людям их чертову свободу».
Новостной фронт вчера в 03:31
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском 04:59
Здоровье
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Футбол
Динамовец Филипп прооперирован в Германии
У 26-летнего немецкого полузащитника «Динамо» произошло защемление нерва еще зимой, из-за этого он пропустил третий турецкий сбор, проходил обследование в Германии.
Спорт-Экспресс 04:23
Космос
Индийские космонавты продолжают подготовку в Звездном городке в условиях самоизоляции
Индийские кандидаты на пилотируемый космический полет продолжают подготовку в условиях самоизоляции из-за коронавируса в подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
ТАСС вчера в 16:48
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров
Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.
ТАСС 05:04
Армия и оружие
Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы
Власти Германии и Франции подписали два соглашения, направленных на разработку новой основной наземной боевой системы — "европейского танка будущего" — которая заменит нынешние танки: немецкий основной танк Leopard 2 и французский основной танк Leclerc AMX-56.
Популярная механика 01:50
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Прокуратура Саратовской области проверит закупку масок по 425 рублей
Прокуратура Саратовской области проверит закупку масок по 425 рублей за штуку.
Деловое.ТВ вчера в 05:25
Общество
Москвичам напомнили правила оформления пропусков для поездки на дачу
Для поездок на дачу в период майских праздников москвичи будут обязаны оформлять разовые цифровые пропуска.
Газета.Ru вчера в 11:30
Общество
У больниц Петербурга установили рефрижераторы для хранения тел
В Санкт-Петербурге у городских больниц установлены рефрижераторы для хранения тел умерших пациентов.
СеверИнформ вчера в 19:17
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Валуев ответил Навальному, поддержавшему Фролова в его критике власти
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному, поддержавшему голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова за его критику правительства РФ.Напомним, что Валуев осудил высказывания Фролова, после чего Навальный заступился за футболиста.
Soccer.ru 04:54
Общество
1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Музыка
К акции «Наш День Победы» подключилась Нижегородская область
Нижегородская область представила свое исполнение песни "День Победы" в рамках акции, организованной аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Моя Удмуртия 04:00
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
В Коми с завтрашнего дня вводится обязательный масочный режим
В Коми с завтрашнего дня вводится обязательный масочный режим.
Комиинформ вчера в 11:26