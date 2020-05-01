Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию в связи с распространением коронавируса.

Киберспорт NoFear оскорбил игрока в официальном матче Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 633

Шоу-бизнес Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме. 47

Шоу-бизнес Надежда Бабкина после болезни обратилась к подписчикам 30 апреля Надежда Бабкина выступила перед подписчиками в своем Instagram с информацией о нынешнем состоянии своего здоровья. 48

Общество Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор. 3

Общество Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце. 76

Футбол Кепа: хочу выигрывать трофеи в «Челси» Вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага признался в том, что хочет выиграть все трофеи в составе "аристократов", передает Marca.

Политика Премьер Мишустин заразился коронавирусом 1. У Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. 106

Здоровье Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара. 31

Политика Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС. 387

Общество Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом. 169

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 34

Общество В Испании задержали экс-депутата Госдумы В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. 279

Игры На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store. 11

Политика Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса Во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал: «Я искренне желаю всем здоровья, особенно заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации». 931

Политика Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей. 23