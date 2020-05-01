Общество

ПрофильПрофильКабмин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию в связи с распространением коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать1,8K

Подробнее о событии

Российское правительство выделило полмиллиарда рублей на выплаты соотечественникам, застрявшим за границей

Эхо Москвы10:30

Кабмин выделил 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

ТАСС02:03

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Известия02:33

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

РИА Новости02:21

Правительство РФ выделило 500 млн руб. на дополнительные выплаты россиянам за границей

Агентство Москва02:15

Кабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом

РБК03:09

РФ выделит дополнительные средства россиянам, которые из-за Covid не могут вернуться на родину

Интерфаксвчера в 05:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
Армия и оружие

Sohu: США готовят удар по России в Черном море

Военное дело 03:29
30
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
54
Киберспорт

NoFear оскорбил игрока в официальном матче

Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru 14:31
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
633
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой

Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме.
Слово и Дело вчера в 04:46
47
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после болезни обратилась к подписчикам

30 апреля Надежда Бабкина выступила перед подписчиками в своем Instagram с информацией о нынешнем состоянии своего здоровья.
ToDay News Ufa 14:01
48
Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
257
Общество

Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России

По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
3
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
8,1K
Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
76
Политика

Вашингтон намерен помешать Ирану приобрести оружие у России

США примут любые меры, чтобы помешать Тегерану приобрести у РФ или Китая современную бронетехнику.
Экономика сегодня 09:30
36
Авто

Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

Новые автомобили 00:07
Футбол

Кепа: хочу выигрывать трофеи в «Челси»

Вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага признался в том, что хочет выиграть все трофеи в составе "аристократов", передает Marca.
Газета.Ru 16:18
Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

1. У Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:31
106
Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
995
Здоровье

Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом

Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета вчера в 12:11
31
Политика

Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
387
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
810
Общество

Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК вчера в 13:43
169
Общество

В Подмосковье решили ввести масочный режим

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском 11:22
1,3K
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
34
Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
279
Игры

На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:58
11
Политика

Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса

Во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал: «Я искренне желаю всем здоровья, особенно заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации».
Говорит Москва 06:47
931
Политика

Дональд Трамп заявил о лабораторном происхождении нового коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с заявлением относительно лабораторного возникновения коронавирусного штамма COVID-19.
Территория новостей 08:59
163
Происшествия

Главу управления МВД по подмосковному Воскресенску задержали за взятку

Начальник управления МВД по Воскресенску Московской области Кирилл Бакулин задержан за взятку.
Известия 15:07
8
Политика

Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
23
Энергетика

Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
64
Здоровье

Главврач рассказал, от чего умирают больные коронавирусом

Большинство пациентов умирает не от лёгочных осложнений.
News.ru 14:03
2
Происшествия

В Приангарье чиновников заподозрили в поджоге леса

Российская газета 29 апреля в 03:41
3K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное