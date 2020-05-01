Общество
ПрофильКабмин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию в связи с распространением коронавируса.
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Армия и оружие
Sohu: США готовят удар по России в Черном море
Военное дело 03:29
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Киберспорт
NoFear оскорбил игрока в официальном матче
Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru 14:31
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой
Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме.
Слово и Дело вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после болезни обратилась к подписчикам
30 апреля Надежда Бабкина выступила перед подписчиками в своем Instagram с информацией о нынешнем состоянии своего здоровья.
ToDay News Ufa 14:01
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Общество
Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России
По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Политика
Вашингтон намерен помешать Ирану приобрести оружие у России
США примут любые меры, чтобы помешать Тегерану приобрести у РФ или Китая современную бронетехнику.
Экономика сегодня 09:30
Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили 00:07
Футбол
Кепа: хочу выигрывать трофеи в «Челси»
Вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага признался в том, что хочет выиграть все трофеи в составе "аристократов", передает Marca.
Газета.Ru 16:18
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
1. У Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:31
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Здоровье
Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом
Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета вчера в 12:11
Политика
Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК вчера в 13:43
Общество
В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском 11:22
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Игры
На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:58
Политика
Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса
Во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал: «Я искренне желаю всем здоровья, особенно заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации».
Говорит Москва 06:47
Политика
Дональд Трамп заявил о лабораторном происхождении нового коронавируса
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с заявлением относительно лабораторного возникновения коронавирусного штамма COVID-19.
Территория новостей 08:59
Происшествия
Главу управления МВД по подмосковному Воскресенску задержали за взятку
Начальник управления МВД по Воскресенску Московской области Кирилл Бакулин задержан за взятку.
Известия 15:07
Политика
Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
Энергетика
Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
Здоровье
Главврач рассказал, от чего умирают больные коронавирусом
Большинство пациентов умирает не от лёгочных осложнений.
News.ru 14:03
Происшествия
В Приангарье чиновников заподозрили в поджоге леса
Российская газета 29 апреля в 03:41