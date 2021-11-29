Новые инфраструктурные кредиты на сумму 500 млрд рублей будут выделены 81 региону РФ, следует из заявлений вице-премьера Марата Хуснуллина, которые приводятся в телеграм-канале российского правительства.
"У нас осталось 16 млрд рублей, которые мы сейчас по правилам должны распределить среди тех регионов, у которых наиболее высокий показатель привлечения внебюджетных средств на рубль бюджетных", — сказал Хуснуллин на совещании правительства в понедельник.
В начале года в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил, что регионы РФ смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.