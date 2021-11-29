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Кабмин выделил 500 млрд рублей на инфраструктурные бюджетные кредиты регионам

Правительственная комиссия по региональному развитию завершила распределение первых 500 миллиардов рублей, выделенных на инфраструктурные бюджетные кредиты для субъектов Федерации.
Российская газета
Новые инфраструктурные кредиты на сумму 500 млрд рублей будут выделены 81 региону РФ, следует из заявлений вице-премьера Марата Хуснуллина, которые приводятся в телеграм-канале российского правительства.
Finam.Ru
"У нас осталось 16 млрд рублей, которые мы сейчас по правилам должны распределить среди тех регионов, у которых наиболее высокий показатель привлечения внебюджетных средств на рубль бюджетных", — сказал Хуснуллин на совещании правительства в понедельник.
Интерфакс
В начале года в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил, что регионы РФ смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.
Интерфакс

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