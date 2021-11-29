"У нас осталось 16 млрд рублей, которые мы сейчас по правилам должны распределить среди тех регионов, у которых наиболее высокий показатель привлечения внебюджетных средств на рубль бюджетных", — сказал Хуснуллин на совещании правительства в понедельник.