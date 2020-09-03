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Газета.Ru
Газета.Ru

Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.В источнике
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Интерфакс

Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Интерфакс02:17
РБК

Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

РБК18:51
Парламентская газета

Правительство выделило 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Парламентская газета17:54
РИА Новости

Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

РИА Новости18:33
Российская газета

Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Российская газета17:00
Lenta.ru

Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья

Lenta.ruвчера в 08:07
ТАСС

Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 00:48

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было.
РИА Новости05:03
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The Witcher 3: Wild Hunt выйдет на PS5 и XSX — владельцы версий для PS4 и Xbox One получат бесплатные копии

Обновлённая версия The Witcher 3: Wild Hunt будет продаваться в качестве самостоятельной игры для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Те, у кого она уже есть на PlayStation 4 или Xbox One, получат бесплатную копию для соответствующей платформы нового поколения.
CyberSport.ru07:08

ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от коронавируса до 2021 года

Заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов сообщил, что разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения.
Ведомости07:24
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В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, xто белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
Известия08:17
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