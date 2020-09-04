Кабмин выделил 50 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья
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Правительство выделит 50 миллиардов рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Такое поручение министрам дал Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр". Деньги пойдут из резервного фонда кабмина.В источнике
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