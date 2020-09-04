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ТВ Центр
ТВ Центр

Кабмин выделил 50 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья

Правительство выделит 50 миллиардов рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Такое поручение министрам дал Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр". Деньги пойдут из резервного фонда кабмина.В источнике
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Интерфакс

Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Интерфакс02:17
ТАСС

Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 00:48
РИА Новости

Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

РИА Новости18:33
Парламентская газета

Правительство выделило 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Парламентская газета17:54
Российская газета

Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Российская газета17:00
Lenta.ru

Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья

Lenta.ruвчера в 08:07
РБК

Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

РБК18:51

Москва указала послу ЕС на недопустимость политизации дела Навального

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с главой представительства Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером подчеркнул недопустимость политизации ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Life.ru09:34
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита Мишустина в Минск

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.
РИА Новости08:03
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Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфакс06:36
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Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о ведении «определенными силами на Западе» гибридной войны против республики после того, как их попытка организовать «цветную революцию» потерпела неудачу.
Коммерсантъ08:35
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа

Бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа, которые работали в сфере национальной безопасности, опасаются, что президент в случае переизбрания на второй срок может «наконец подорвать или даже положить конец» членству страны в НАТО.
РБК06:46
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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