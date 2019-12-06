Экономика
СаминвесторКабмин выделил 6 млрд рублей на погашение ипотеки многодетных семей
В конце прошлой недели премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных 6 млрд рублей на программу компенсации ипотечных кредитов многодетных семей.
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Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Российская газета06 декабря в 05:18
Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой
Интерфакс06 декабря в 05:26
Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей
Известия06 декабря в 08:19
Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов
ТАСС05 декабря в 16:04
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