Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Медведев о поддержке многодетных: «Оказалось, меры востребованы»

REGNUM06 декабря в 05:09

Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой

Интерфакс06 декабря в 05:26

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

РИА Новости06 декабря в 05:22

Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

Российская газета06 декабря в 05:18

Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей

Известия06 декабря в 08:19

Кто теперь получит 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Life.ru06 декабря в 01:50

Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов

ТАСС05 декабря в 16:04
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
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