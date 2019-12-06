Правительство России выделит дополнительное финансирование на частичное погашение ипотеки многодетным семьям. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, речь идет о семьях с тремя и более детьми, которые родились после 1 января 2019 года.

Многодетным семьям выделят еще 6 млрд на погашение ипотеки

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