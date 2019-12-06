Экономика

EastRussiaEastRussiaМногодетным семьям выделят еще 6 млрд на погашение ипотеки

Правительство России выделит дополнительное финансирование на частичное погашение ипотеки многодетным семьям. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, речь идет о семьях с тремя и более детьми, которые родились после 1 января 2019 года.
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Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей

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ТАСС05 декабря в 16:04

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Кто теперь получит 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Life.ru06 декабря в 01:50

Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой

Интерфакс06 декабря в 05:26
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