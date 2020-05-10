«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 876

Политика В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустин, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. 94

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 630

Политика Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 5,3K

Общество В ЕК призвали Евросоюз готовиться ко второй волне коронавируса Странам Евросоюза следует предпринять необходимые меры, чтобы быть готовыми ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, предупредили в Европейской комиссии (ЕК). 3

Политика Еврокомиссия может ввести санкции против Германии Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 330

Футбол Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.

Происшествия Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ. 55

Общество В кабмине назвали условия открытия российских курортов этим летом Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24». 89

Политика Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы 9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом. 4,4K

Происшествия Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин. 30

Происшествия Под Гурьевском в пруду утонул шестилетний мальчик Новый Калининград В пос. Шоссейное Гурьевского ГО утонул шестилетний мальчик.

Авто В Китае растет объем продаж автомобилей В период с января по апрель объем продаж автомобилей в стране составил 5,67 млн единиц со спадом на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные организации.

Технологии Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10 Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад. 2

Общество Петербург вводит «масочный режим» "С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - указано в сообщении. 1K

Здоровье Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом. 755