Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Газета.Ruвчера в 08:26

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБКвчера в 06:28

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАССвчера в 05:13

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газетавчера в 05:12

Правительство РФ направит 81,1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Интерфаксвчера в 05:01

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русскомвчера в 05:00

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 04:57
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Политика

В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустин, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней

В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
5,3K
Общество

В ЕК призвали Евросоюз готовиться ко второй волне коронавируса

Странам Евросоюза следует предпринять необходимые меры, чтобы быть готовыми ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, предупредили в Европейской комиссии (ЕК).
RT на русском 07:13
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Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
330
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
1,1K
Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

Число жертв пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске возросло до девяти.
RT на русском вчера в 18:26
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
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Футбол

Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана

Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.
Газета.Ru вчера в 23:04
Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
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Общество

В кабмине назвали условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 07:50
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Экономика

Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей

ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
4
Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
4,4K
Политика

Путин поручил до 1 июня составить план по восстановлению экономики РФ

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.
REGNUM 04:37
1,5K
Политика

Мишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу

Господин Мишустин сообщил о заболевании коронавирусом в конце апреля в ходе видеосвязи с президентом.
Коммерсантъ 07:18
7
Происшествия

Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу

Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
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Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала

В бестиарии повествуется о сказочных обитателях мира "Ведьмака" – кикиморах, сильванах, селках, стрыгах, допплерах, джиннах, которых можно было заметить в первой части первого сезона.
Деловое.ТВ 07:34
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Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Газета.Ru вчера в 17:32
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Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
35
Происшествия

Под Гурьевском в пруду утонул шестилетний мальчик

Новый Калининград В пос. Шоссейное Гурьевского ГО утонул шестилетний мальчик.
Новый Калининград.Ru 07:17
Общество

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:29
40
Авто

В Китае растет объем продаж автомобилей

В период с января по апрель объем продаж автомобилей в стране составил 5,67 млн единиц со спадом на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные организации.
ИА Красная Весна вчера в 04:28
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
48
Авто

Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры

Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 09 мая в 06:13
4
Культура

Умер актер Джерри Стиллер — отец Бена Стиллера

Salt Mag 08:07
3
Технологии

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

"С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - указано в сообщении.
Газета.Ru 09 мая в 16:57
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Здоровье

Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
755
Общество

Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей

Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
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