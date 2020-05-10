Коронавирус
RT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Здоровье
В Ухане выявили новый случай заражения коронавирусом
В китайском городе Ухане был выявлен новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 00:12
Общество
«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»
«На основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока "Фрегат-СБ"»,-- говорится в сообщении госкорпорации.
Коммерсантъ 09:25
Общество
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Распространение коронавируса в России уже могло достичь своего пика и ситуация в стране стабилизировалась, о чем свидетельствуют последние данные по COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью Bloomberg.
ФАН 10:59
Финансы
Новости кризиса 10 мая: в России у некоторых вырастут зарплаты, а миру грозит обвал доллара
WTI поднялась в цене на 4,54% и торгуется по 24,62 доллара за баррель.
URA.Ru 00:03
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Режим самоизоляции и повышенной готовности в Саратовской области продлится до конца мая.
ТАСС 11:05
Автоспорт
Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault
Autosport.com.ru 09:47
Здоровье
За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных
По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 07:06
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Общество
В Роспотребнадзоре оценили шансы заболеть коронавирусом в жару
Журналистская правда 04:35
Происшествия
На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень
Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 08:57
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
Lenta.ru 10:46
Авто
Кроссовер Toyota Frontlander станет еще одной альтернативой RAV4
Для китайского рынка Frontlander станет третьей вариацией на тему RAV4, ведь совместное предприятие GAC-Toyota уже выпускает перелицованный кроссовер под именем Wildlander, а FAW-Toyota занимается реализацией «глобального» RAV4.
Motor 08:15
Футбол
В УЕФА опровергли сообщения о возобновлении Лиги чемпионов 7 августа
Проводить 7 августа матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лионом» и «Ювентусом» не планирует, заявили в УЕФА.
НТВ 11:15
Политика
Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК 10:39
Политика
Путин назвал патриотизм национальной идеей России
Российская национальная идея заключается в патриотизме как служении развитию страны, заявил Владимир Путин.
RT на русском 09:54
Политика
В МИД РФ отреагировали на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Российская сторона возмущена попытками Вашингтона принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией, говорится в обнародованном 10 мая заявлении МИД РФ.
Российская газета 10:03
Шоу-бизнес
Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме
Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.
Lenta.ru 08:25
Общество
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:08
Экономика
Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое
В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ 08 мая в 02:56
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы
Один человек погиб при пожаре в больнице №50 на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
ТАСС вчера в 14:39
Происшествия
Пожар на складе в Красноярске локализован на площади 1,2 тыс. кв. м
Пожарные локализовали возгорание на складе в Красноярске на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю.
Известия 10:17
Экономика
Бизнес ответил на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК 08:34
Экономика
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
Здоровье
Чуть больше 13% пациентов больницы в Коммунарке выжили после ИВЛ
Чуть больше 13% пациентов из 125-ти, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Новой Москве, выжили.
ТАСС 07:45
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Ведомости 07 мая в 07:48
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф определила приблизительные сроки открытия в России небольших магазинов одежды и обуви.
Lenta.ru вчера в 11:48
Армия и оружие
Китай нанёс ракетный удар по индийским военным
В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16