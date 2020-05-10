Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Газета.Ruвчера в 08:26

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБКвчера в 06:28

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русскомвчера в 05:00

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАССвчера в 05:13

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газетавчера в 05:12

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

РИА Новостивчера в 05:29

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 04:57
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Политика

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Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
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Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

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РИА Новости вчера в 16:03
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
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Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

Пограничники КНР по непонятной причине были обстреляны индийскими военными. В ответ китайцы нанесли ракетный удар.
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Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи.
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Общество

В МИД РФ отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу

Российская газета 09 мая в 16:38
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Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

РИА Новости вчера в 09:03
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В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
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Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса

В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
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Политика

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
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Происшествия

Женщина разбилась при падении с башенного крана в Саратове

Очевидцы позвонили на номер диспетчера экстренных служб и сообщили, что с башенного крана упала женщина.
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Общество

В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
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Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
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Авто

Бренд Dongfeng презентовал кросс-универсал на базе PSA

Ценник на кросс-универсал Aeolus Yixuan GS стартует от 82 900 юаней, тогда как Skoda Octavia в начальном исполнении обойдется в полтора раза дороже.
Letnews.ru вчера в 02:04
Общество

Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области

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Общество

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, сообщает Минкомсвязь.
РИА Новости вчера в 16:39
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
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Наука

Когда закончится пандемия: насколько точны прогнозы окончания COVID-19

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Политика

Геркус отреагировал на твит Белого дома о победе над нацизмом

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в которой говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
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Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
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Общество

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%

В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца.
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Общество

Режим самоизоляции в Оренбургской области продлили до 17 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса, до 17 мая.
ТАСС вчера в 08:26
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Общество

В МВД назвали регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции

Приморский край и южные регионы России оказались лидерами по числу нарушений режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 21:58
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Чарли Ханнэма из «Джентльменов» показали в образе Капитана Америки

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Комсомольская правда вчера в 08:25
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